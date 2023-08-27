Херсонский коллаборант Сальдо 'засветил' часы стоимостью почти $30 тыс. дол. Фото

Назначенный страной-агрессором Россией гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо "засветил" дорогостоящий аксессуар. На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным он появился с часами, стоимость которых около 30 тысяч долларов.

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Фото предателя Украины с военным преступником, напавшим на нашу страну, распространили российские пропагандистские издания. Встреча состоялась в Кремле.

На фото Сальдо прикрывает часы пальцами, но по характерным признакам – это Breguet Marine 5517 5517BB/Y2/9ZU.

На одном из специализированных сайтов говорится, что эта модель стоит 28,7 тысяч долларов. Она была произведена в 2018 году. Корпус этого аксессуара сделан из белого золота, а стекло – сапфир.

Часы Breguet Marine 5517 считаются спортивными часами люкс-сегмента.

Как сообщалось ранее, 24 августа Путин принял в Кремле херсонского гауляйтера Сальдо. Он "доложил" диктатору о якобы "практически полной ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предатель Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" за атаку по Чонгарскому мосту. Он озвучил соответствующее "предупреждение" заикаясь, кроме того, пригрозил не только Украине, но и Молдове.

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