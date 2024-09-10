ГТС Украины полностью парализует: Алиев заявил, что без Азербайджана Киев ждут серьезные проблемы

В последние несколько месяцев продолжаются переговоры по поставкам азербайджанского газа в Европу через Россию и Украину.

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Об этом сообщил New Voice.

Могу сказать, что Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины. Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю", – сказал Алиев.

"Если транзит остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Европейского союза предстанут перед серьезными трудностями с физической доступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то распределительная система Украины будет полностью парализована", – отметил Алиев.

Алиев также отметил, что фактически через посредство Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу.

По его словам, Азербайджан находится в контакте с обеими странами, и есть "определенный оптимизм и почва для серьезного продвижения".

Напомним, соглашение о транзите российского газа в Европу подписали Украина и Газпром в конце 2019 года. Она действует по формуле "качай или платы" и завершится 31 декабря 2024 года. Газпром обязан оплатить за прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах – независимо от фактически поставленных объемов газа.

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС.

В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина и Европейский Союз обратились в Азербайджан с предложением наладить поставки природного газа в Европу через Украину после того, как в конце 2024 года истечет срок действия действующего транзитного контракта с Россией.

По словам Алиева, сейчас продолжаются переговоры с властями Украины и ЕС, а также с Россией, и "все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок".