Новые налоговые стимулы для восстановления энергетики в Украине (отмена импортных пошлин и НДС) помогут ремонту и техническому обслуживанию генерирующих мощностей, но не будут способствовать строительству новых ветроэлектростанций.

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Об этом заявляет Украинская ветроэнергетическая ассоциация, сообщает Recharge.

"Российский энергетический терроризм" стал победителем после того, как украинский парламент не смог отменить пошлины на импорт определенного ветроэнергетического оборудования в двух недавно принятых законопроектах", - утверждает УВЕА.

Издание напоминает, что на этой неделе парламент Украины проголосовал за отмену налогов и сборов на энергетическое оборудование, поскольку страна стремится заменить объекты производства электроэнергии, уничтоженные российскими ракетами.

Однако в УВЭА заявили, что законопроекты не отменяют налоги и пошлины на импорт ветрогенераторов.

"В результате основное оборудование, необходимое для строительства ветровых электростанций, не будет освобождено от налогов, что противоречит заявленным намерениям правительства. Без необходимых налоговых льгот развитие ветроэнергетики в Украине значительно замедлится", – отмечают инвесторы.

По данным ассоциации, в настоящее время в Украине существует потенциал для строительства до 3 ГВт ветроэлектростанций в течение следующих двух лет, но украинский парламент "неоднократно дискриминировал" ветроэнергетический сектор.

"Это пренебрежение свидетельствует о сознательном выборе для увеличения дефицита энергетической системы, сдерживания международных инвестиций, ущерба имиджу Украины и содействия российскому энергетическому терроризму", – подчеркивают в УВЕА.

"Такие действия нечаянно поддерживают Россию, единственную страну, официально рассматривающую ветроэнергетику и развитие возобновляемой энергетики как угрозу своей национальной безопасности", – добавляют инвесторы.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии углубится. в перспективе ближайших лет.