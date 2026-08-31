Государство должно возобновить политику поддержки промышленности, пока не начался цепной кризис, – Беленький

Украине необходимо срочно возобновить государственную политику поддержки промышленности и крупного бизнеса, который несет прямые убытки от российских ударов, блокады портов и роста внутренних расходов. В противном случае массовые остановки предприятий могут привести к падению налоговых поступлений, потере рабочих мест и дополнительному давлению на государственные финансы, говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

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По его словам, российские атаки всё чаще направлены на крупные промышленные и логистические объекты, которые обеспечивают работой тысячи людей и платят значительные налоги. "Они просто подрывают нашу экономическую основу", – говорит Беленький.

В металлургии ситуация уже критическая: фактически остановлены два крупнейших комбината – "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Другие предприятия отрасли также понесли ущерб.

Одновременно промышленность лишилась значительной части морской логистики: из-за блокады черноморских портов металлурги и аграрии не могут в прежних объемах работать с удаленными рынками, а переориентация металлургической продукции на сухопутные маршруты удорожает логистику в 3–5 раз. При таких затратах часть перевозок становится экономически нецелесообразной.

К этому добавляются CBAM, новые квоты ЕС и 30-процентное повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці", говорит эксперт: "Мы дошли до того предела, когда собственного запаса прочности уже нет".

Проблема, по его словам, касается не только ГМК. От ракетно-дроновых атак страдают крупные логистические, торговые и производственные компании. По данным Федерации работодателей Украины, которые привёл Беленский, только за первую половину августа существенные повреждения получили около 45 предприятий – членов организации.

Но пока конкретных механизмов помощи крупному бизнесу государство не предложило, отметил он – хотя поддержка работающих и поврежденных предприятий экономически выгоднее для государства, чем последующая компенсация последствий их остановки, ведь это не только потеря производства, но и тысячи потенциально утраченных рабочих мест, падение поступлений в государственный и местные бюджеты, Пенсионный фонд и другие социальные фонды.

При этом восстановить предприятие после длительного простоя будет значительно сложнее из-за потери квалифицированных кадров: подготовка работников для сложных металлургических и горных профессий может длиться годами.

В Федерации металлургов считают, что первоочередной задачей государства должно стать восстановление системной промышленной политики: активизация дипломатической и военной работы для разблокирования морских портов, пересмотр 30-процентного повышения грузовых тарифов УЗ, а также переговоры с Евросоюзом по поводу CBAM и квот. В ФМУ считают, что Украина, как страна, ведущая войну и являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, нуждается в специальных условиях доступа на европейский рынок.

Также Беленький предлагает рассмотреть временные налоговые льготы для предприятий, которые остановили или существенно сократили производство. В частности, речь идет о возможности временного освобождения таких компаний от земельного налога и пересмотра других платежей на период восстановления. Кроме того, бизнес ожидает механизмов страхования или перестрахования военных рисков, а также государственной поддержки предприятий, понесших значительные разрушения.

По его словам, если системной поддержки не будет, у предприятий останется один выход – останавливать производство. Это, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию: сокращение экспорта и валютной выручки, снижение бюджетных поступлений, рост безработицы и дополнительное давление на гривну и инфляцию.