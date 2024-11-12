Государство должно решить вопрос долгов перед 'зелеными' инвесторами, – Прокоп

Правительство обязано выполнить свои обязательства перед инвесторами в "зеленое" энергетику и обеспечить полные расчеты перед ними и выплату скопленных долгов.

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Об этом заявил Андриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинского института будущего, напомнив, что в 2020 году правительство и часть производителей электроэнергии из ВИЭ подписали меморандум.

"Он предполагал добровольное сокращение ставок "зеленого" тарифа. Иными словами, "зеленые" соглашались на то, чтобы получать меньше в надежде, что будут это получать", – сказал Прокоп.

По его словам, тогда было решено внести изменения в законодательство, которые предполагали, что не только НЭК "Укрэнерго" будет собирать средства на выплату "зеленого" тарифа, но и то, что 20% общего фонда тарифа будут выплачиваться напрямую из бюджета.

"Только вот беда, что пресловутые 20%, которые должны были покрываться из бюджета, никогда этим бюджетом предусмотрены не были", – отметил эксперт.

По его мнению, таким образом государство перевело финансовую ответственность на "Укрэнерго" и сформировало большую задолженность компании перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Прокоп подчеркнул, что для уменьшения этих долгов компания привлекла "зеленые" еврооблигации более чем на 800 млн долл., однако из-за проблем с корпоративным управлением и многолетним недофинансированием в начале октября объявила о техническом дефолте.

"Это не единичный случай, когда "Укрэнерго" брали ссуды, чтобы рассчитываться с должниками, хотя самой компании должны больше, чем виновата она", – говорит Прокоп.

Он рассказал, что на днях в повестке дня очередное согласование тарифа на передачу электроэнергии на следующий год.

По его словам, регулятор снова предлагает урезать обоснованный тариф на 25%, хотя законодательство требует обеспечить полное покрытие всех расходов "Укрэнерго".

Недавно советник премьер-министра Украины член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что компания "Укрэнерго" в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд грн.