Государство должно продолжить движение по погашению долгов в 'зеленой' энергетике, – Конеченков

Инвесторы в "зеленую" энергетику фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.

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Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Уже положительные движения в этом плане. Во-первых, если к началу декабря у нас долги составляли на уровне 35-38 миллиардов гривен, то сегодня 27 миллиардов "Гарантированный покупатель" должен "зеленым", среди которых 22 миллиарда "Укрэнерго" должно оплатить "Гарантированному покупателю", – сказал Конеченков .

Он отметил, что в конце 2024 года Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам обеспечила то, что долги перед производителями "зеленой" электроэнергии не будет накапливать компания "Укрэнерго". "Оно (решение. – Ред.) остановило дополнительное накопление долгов на следующие годы. И вот, если постоянно регулировать тариф на передачу, тогда не будет у нас дальнейшего накопления долгов", – пояснил представитель инвесторов.

По его словам, также уменьшить долги должен закон №9381, предусматривающий некоторые механизмы, позволяющие "Укрэнерго" привлечь дополнительные 10 млрд грн. Из них 5 пойдут на погашение долгов перед солнечными электростанциями домашних хозяйств, а 5 миллиардов еще дополнительно смогут улучшить ситуацию по расчетам с промышленными объектами в "зеленой энергетике".

Конеченков подчеркивает, что полная выплата долгов будет четким сигналом для инвесторов от государства относительно того, что она заинтересована в строительстве большого объема новых мощностей энергетики.

"В первую очередь инвестор должен понимать, что такого безумия с точки зрения накопления долгов уже не произойдет. Но инвесторы ожидают, когда "Гарантированный покупатель" полностью рассчитается", – сказал глава правления УВЭА.

Напомним, аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова ранее заявила, что задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны.