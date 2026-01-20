Государство должно не допустить вредные для инвестиций в энергетику изменения, – Конеченков

Изменение правил диспетчеризации предприятий энергетики негативно повлияет на восстановление существующих электростанций и навредит строительству новых объектов зеленой энергетики.

Об этом говорит Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) в комментарии для ExPro.

Он рассказал, что в предложенной НЭК "Укрэнерго" модели в рамках механизма передиспетчеризации, производители будут вынуждены покупать неотпущенную через команду НЭК электроэнергию по ценам рынка "на сутки вперед" (РДН).

"Таким образом, производитель, который также находится под атаками врага будет нести потери на урегулирование системных ограничений в ОЭС Украины, которые по закону должны компенсироваться из тарифа на диспетчеризацию", – подчеркнул он.

УВЭА предупреждает о рисках для платежеспособности действующей генерации. "Соответственно существующие производители потеряют ликвидность на выполнение своих финансовых обязательств перед кредиторами, сотрудниками, будут ограничены в возможности восстановления после постоянных атак врага", – заявил Конеченков.

Также, по оценке ассоциации, под угрозой могут оказаться новые инвестиции.

"Под угрозой также оказываются новые инвестиции в строительство ВЭС, поскольку такое ценообразование значительно ухудшит и без того сложную инвестмодель, которая уже включает все военные риски", – добавил он.

Как приемлемый подход УВЭА предлагает опираться на уже предусмотренные законом механизмы компенсации.

Как сообщалось, с начала 2025 года задолженность перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросла на 18,6% – с 34,5 миллиардов гривен до 41 миллиардов гривен. вместе с тем, резко начала расти задолженность компании перед участниками балансирующего рынка. В частности еще в середине ноября 2025 года она достигла отметки в 21 миллиард гривен. И это также является рекордным показателем.