Гослекслужба может просмотреть идею о запрете бронировать лекарства онлайн

Гослекслужба не имеет замечаний к аптечному прайс-агрегатору Tabletki.ua и готова приобщить их предложения к скандальному проекту постановления, который фактически должен был запретить бронировать медпрепараты онлайн. Об этом говорилось на встрече представителей сервисов по бронированию и Гослекслужбы, сообщает 24 канал.

Сервисы готовят свои варианты и представят их государственному регулятору. Об этом рассказал соучредитель tabletki.ua Александр Муравщик, который был на собрании.

"Tabletki.ua – ответственный сервис и нашим приоритетом остается украинский потребитель и его здоровье. Мы дальше хотим оставить ему право выбора, возможность найти необходимое лекарство быстрее и дешевле. Именно поэтому мы считаем недопустимым запрет (или даже любое усложнение) возможности бронировать лекарства онлайн, сравнивать цены в аптеках и находить лучшее.

Tabletki.ua готовят свои предложения изменений к лицензионным условиям, учитывающим интересы украинского потребителя. В ближайшее время мы ждем следующей рабочей встречи, где будем обсуждать первый проект таких изменений".

По словам Муравщика, Гослекслужба в целом поддерживает работу таких сервисов как аптечные прайс-агрегаторы:

"На встрече Гослекслужба подчеркнула, что нет замечаний к сервису Tabletki.ua и вообще поддерживает работу прайс-агрегаторов. Также чиновники подтвердили, что готовы к изменению лицензионных условий для того, чтобы закрепить право аптек на работу с прайс-агрегаторами", – отметил соучредитель сервиса tabletki.ua.

Прайс-агрегаторы не являются частью электронной торговли лекарственными средствами: это лишь обмен между потребителями и аптеками информацией о лекарствах, ценах на них и возможность бронирования при условии, что приобретение лекарств происходит потребителем непосредственно в аптеке, - такова позиция чиновников. Услугами таких сервисов пользуется почти треть потребителей. В конце апреля Гослекслужба подготовила изменения к лицензионным условиям продажи лекарств. Принятие этих изменений запрещает аптекам использовать независимые прайс-агрегаторы для предоставления предложений потребителю и приобретения непосредственно в аптеке (без доставки и оплаты на сайте), поскольку это разрешено делать только на сайтах аптек.

После огласки намерений правительства крупнейший в Украине аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua инициировал петицию в правительство не запрещать бронировать лекарства онлайн. Менее чем через сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.