Глава Львовской ОВА потратил из бюджета десятки миллионов на дорогу в гостиницу своего отца – СМИ

Глава Львовской областной военной администрации (ЛОВА) Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу на окраине Сходницы. Журналисты утверждают, что дорога ведет в гостиницу, которая якобы принадлежит его отцу Зиновию Козицкому.

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Об этом говорится в расследовании NGL.media. Журналисты отмечают, что ремонтировали боковую улочку на окраине Сходницы, по обе стороны которой широко разбросаны менее десятка домов, в том числе заброшенных, и небольшой отель. Однако даже после реконструкции подъезды к ним остались в первозданном грунтовом виде.

"На самом деле обновленная почти двухкилометровая улица с гладким асфальтом и фонарями освещение проезжей части повлияет только на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине прекрасного холма. Именно здесь стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, принадлежащий Зиновию Козы Максима Козицкого. Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируется как "велнес-курорт Панорама Сходница", – говорится в публикации.

Реконструкцию улицы Горной в Сходнице общей стоимостью 12,76 млн грн начали осенью 2021 года, однако подрядчик – турецкая компания "Онур" – успел до конца года отремонтировать за счет госбюджета лишь незначительный отрезок на 1,9 млн грн. Следующие полтора года о завершении проекта не упоминали из-за полномасштабной войны.

В начале июня 2023 года поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк обратился к председателю Львовской ОВА Максиму Козицкому с официальным письмом, прося продолжить ремонт на средства уже областного бюджета. Вскоре Козицкий согласовал продолжение реконструкции, стоимость которой за полтора года простоя выросла почти вдвое – до 25 млн грн.

На отремонтированную улочку в Сходнице, которая в нескольких местах была перекрыта табличками "частная территория", первым обратил внимание львовский общественный активист Святослав Литинский еще в мае. Он также выяснил, что строительством новой гостиницы занимается компания "Нормаз плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий. Поскольку заметного интереса в правоохранительных органах эта история не вызвала, в конце июня активист через суд добился, чтобы НАБУ начало досудебное расследование, однако ни одного движения по этому делу пока нет.

Земельный участок общей площадью почти 9 га, на котором расположен новый гостинично-развлекательный комплекс, юридически принадлежат компании "Нормаз плаза", выступившей заказчиком строительства. Половина (50%) этой компании принадлежит Зиновию Козыцкому через ООО "Вест Энерджи", другая половина еще недавно принадлежала известному львовскому бизнесмену Виталию Ломаковичу. Однако он, похоже, вышел из этого бизнеса – 30% "Нормаз плаза", которые раньше были у Ломаковича, теперь принадлежат 23-летней Карине Тертической, которая позиционирует себя как арт-менеджер и уже по крайней мере год живет в Лондоне. Она дочь львовской нотариуски Элеоноры Тертической, адрес офиса которой совпадает с адресом офиса главной компании Зиновия Козицкого "Западнаядрасервис" во Львове, а сама Карина Тертическая ранее работала в благотворительном фонде Козицкого.

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