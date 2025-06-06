Глава Днепропетровского облсовета Лукашук резко раскритиковал центральную власть за долги

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук раскритиковал центральную власть из-за угрозы срыва водоснабжения в прифронтовых районах региона. По его словам, такой сценарий стал возможным из-за долги крупного водоканала. В то же время сам Лукашук еще недавно сам принимал это предприятие на баланс области и обещал его "поднять" компанию-банкрота.

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Пост с критикой Лукашук опубликовал на своей странице в Facebook. Речь идет о стратегическом предприятии "Днепр-Западный Донбасс" ("ДЗД"), которое обеспечивает водой жителей Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области.

Как обращают внимание журналисты, год назад сам Лукашук же требовал от Кабинета министров перевести на областной баланс это предприятие со всеми его долгами, чтобы якобы восстановить его деятельность. Теперь своем сообщении в соцсети Лукашук обвинил Министерство финансов Украины в отказе предоставить средства на покрытие почти 700 млн грн долгов "Днепр-Западный Донбасс":

Как указывает письмо Минфина в ответ на депутатское обращение касательно ситуации на "ДЗД", Лукашук действительно требовал ранее передать этот водоканал ему на баланс. А в присоединенных документах указывал, что планирует финансировать долговые обязательства из областного бюджета.

Теперь глава Днепропетровского облсовета заявил: ""Мы не можем компенсировать разницу в тарифах государственному предприятию". Формально, согласно Бюджетному кодексу Украины, облсовет действительно не может финансировать государственные предприятия. Однако в условиях полномасштабной войны, как сообщают источники одной из местных администраций, разницу в тарифах принято компенсировать как раз на уровне местных бюджетов.

Такая практика позволяет обезопасить громады от возможных проблем, связанных с деятельностью стратегических коммунальных предприятий. Более того, в 2022 году Минфин официально подтвердил, что местные бюджеты могут возмещать разницу в тарифах через специальные программы с оформлением по КПКВК 6071. Такие прецеденты уже были:

в 2023 году небольшой Ренийский горсовет, в Одесской области, например, принял программу компенсации разницы в тарифах на водоснабжение и водоотвод на 2023-2025 годы, предусмотрев на это около 10 млн грн из своего бюджета.

за год до войны депутаты Кировоградского облсовета рекомендовали предусмотреть средства из областного и территориального бюджетов на компенсацию тарифной разницы на воду – именно для того, чтобы обезопасить водоканалы региона от накопления долгов.

Однако Лукашук, вероятно, уже не планирует предоставлять субвенции и создавать специальные программы, перекладывая всю ответственность на центральную власть, у которой и просил передать водоканал на баланс области. "Минфин своими отписками не захотел обеспечить водоснабжение прифронтовых территорий", – написал, в частности, Лукашук добавив, что в случае остановки предприятия "люди четко будут знать, кто ответственный".

Упомянутая им "отписка Минфина" – это официальная позиция ведомства. Именно в этом документе и указано, что глава обладминистрации просил перевода "ДЗД" на баланс области и собирался покрывать долги предприятия за счет областной громады.

Решение о передаче водоканала было принято Кабинетом министров еще весной 2024 года. Однако в начале лета 2025-го Лукашук внезапно заявил, что не хочет принимать на баланс громады предприятие с такой кредиторской задолженностью. То есть, вероятно, по плану Лукашука, компания должна оставаться на балансе области, а вот ее долги должно покрыть государство.

Следует отметить, что в официальной позиции Минфина указано следующе: "Распоряжение принято на основании согласованных предложений Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровского областного совета в соответствии с требованиями закона". И нынешнее заявление Лукашука противоречит этому факту.

В апреле 2024 года Лукашук и сам делился новостью о передаче водоканала "Днепр-Западный Донбасс" из государственной собственности в сферу управления Днепропетровского областного совета. Тогда глава облсовета выражал оптимизм касательно перспектив предприятия не только в части долгов, но и в части модернизации.

Публикация Лукашука вызвала вопросы и у рядовых пользователей соцсетей, которые могут и не знать, что председатель облсовета на самом деле был согласен принять проблемное предприятие под свою опеку:

"Где была власть, когда предприятие накапливало долги? Руководители уже сидят?" – спросил, к примеру, комментатор Владимир Буга. Николай Лукашук ответил: "Работала временная депутатская комиссия. Отчет заслушан и утвержден".

"Днепр-Западный Донбасс" действительно далеко не вчера оказался на грани банкротства, и его долги – это не следствие войны. К слову, по информации самого облсовета , в начале каденции Лукашука долги "ДЗД" были едва ли не в пять раз меньше чем по состоянию на июнь-2025.

Ранее заявления Лукашука в соцсетях уже привлекали внимание медиа. К примеру, в начале 2025 года глава областного совета переживал из-за возможной экономической изоляции громады. А в конце мая того же года фиксировалось распространение в медиа , которые связывают с самим Лукашуком, дестабилизирующих сообщений о фронтовой ситуации в области на фоне приближения вражеских войск.

Похоже, Николай Лукашук демонстрирует поведение "политика-оборотня": вместо тяжелой системной работы, последовательности действий и ответственности за них он предпочитает устраивать публичные скандалы с центральной властью. Проблема водоснабжения в области – это действительно критически важный вопрос, но решать его надо не громкими заявлениями в соцсетях, а системной работой на всех уровнях власти. Не давать обещаний, которые не знаешь как выполнить, и получать на баланс громады проблемы, которые непонятно, как решать.