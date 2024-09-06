'Геноцидная политика будет продолжаться': Шмыгаль сообщил, что Россия уже готовит новые удары по энергосистеме Украины

Страна-агрессор Россия уже готовится к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить по энергообъектам ракетами и дронами.

Видео дня

У Украины есть соответствующие разведданные. Об этом на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 6 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", – сказал он.

По словам Шмыгаля, наша страна готовилась к таким действиям со стороны врага. "Если будут дальше атаки продолжаться – мы сделали все необходимое", – отметил премьер.

Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате массированных вражеских атак. В целом Украина потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.

Войска РФ тем временем продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых и приграничных регионах. Под удары чаще всего подпадают подстанции и линии электропередачи.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал прогнозы отключений света зимой по 18-20 часов в сутки "не имеющими ничего общего с реальностью". По его словам, Украина сможет в "нормальном режиме" пройти зиму 2024-2025 годов, если Россия не нанесет новых разрушительных ударов по энергосистеме страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!