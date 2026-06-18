Генеральный директор ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лидеров украинской экономики

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг "Украинской правды" "УП 100. Бизнес", в котором отмечены предприниматели, строящие украинскую экономику и меняющие правила ведения бизнеса.

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Об этом свидетельствует рейтинг "Украинской правды".

Отмечается, что к своему 20-летию "Экономическая правда" награждает 100 представителей частного бизнеса, которые строят украинскую экономику, а также вносят вклад в развитие рыночных отношений, основанных на принципах добросовестности, свободной конкуренции и открытого доступа.

Согласно рейтингу, в него вошел генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, который руководит компанией в условиях постоянных атак и вносит значительный вклад в восстановление энергосистемы.

"Руководитель крупнейшей энергетической группы страны буквально живет ее проблемами и достижениями и не склонен к каким-либо компромиссам на этом пути. Только с таким хладнокровным расчетом и можно построить то, что построил Тимченко", – отмечают авторы рейтинга.

Напомним, ранее Тимченко занял первое место в рейтинге "Топ-50 лидеров украинского бизнеса".

Также он получил отдельную награду за вклад в восстановление инфраструктуры.