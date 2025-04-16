Газовый дефицит можно преодолеть только из-за закупок у частных добытчиков по конкурентным ценам, – Омельченко

Украина должна либерализовать газовый рынок как можно быстрее, чтобы привлечь к импорту украинских и европейских трейдеров и промышленных потребителей. В противном случае дефицит ресурса и нехватка средств могут привести к срыву подготовки к следующему отопительному сезону.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, для заполнения подземных хранилищ газа в зиму необходимо уже сейчас импортировать около 25 млн кубометров в сутки. Однако осуществить это самостоятельно государственная компания "Нафтогаз" не сможет.

"Для того чтобы своевременно заполнить ПХГ, необходимо уже прямо сейчас импортировать газ на уровне 25 млн куб. м в сутки на протяжении всего сезона закачки. Для этого понадобится около 2 млрд евро. Самостоятельно НАК "Нафтогаз Украины" не сможет привлечь такую сумму", – отметил Омельченко.

Он добавил, что нынешняя модель рынка, при которой "Нафтогаз" выполняет специальные обязанности (ПСО) и продает ресурс по заниженным ценам, себя исчерпала.

"Избранная модель газового рынка уже себя исчерпала. Согласно ей государственная монополия выполняет функцию ПСО для населения, еще реализует газ внутренней добычи для коммерческих субъектов по цене значительно ниже фактического импортного паритета, а затем вынуждена импортировать газ для населения себе в убыток", – пояснил эксперт.

Омельченко убежден, что единственный выход – привлечение других участников к импорту.

"По-моему, единственный вариант выхода из этой затруднительной ситуации – привлечение к импорту европейских и отечественных трейдеров и крупных промышленных потребителей газа. Для этого следует либерализовать газовый рынок", – подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел ситуацию 2015 года, когда после отказа от российского газа проблему нехватки удалось решить именно благодаря открытому рынку. Этот путь, по его словам, остается актуальным и сегодня. Также он предложил пересмотреть подход к использованию ресурса государственной добычи.

"НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения ПСО и держания цен для населения и ТКЭ на текущем уровне целесообразно сконцентрировать весь свой добывающий ресурс исключительно для обеспечения указанных категорий потребителей, а также на покрытии дефицитного объема за счет закупки газа у частных компаний по конкурентным ценам", – отметил Омельченко.

Напомним, на днях экономист Алексей Кущ подверг критике государственный "Нафтогаз". По его словам, вместо формирования запасов газа компания занималась условным демпингом по захвату рынка частных потребителей.