Газовая генерация должна работать исключительно в рыночных условиях, – Макогон

Действующее постановление о специальных обязанностях (ПСО), которое обязывает "Нафтогаз" продавать газ энергогенерации по заниженной цене, приводит к убыткам государственной компании. Об этом заявил экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Видео дня

"И еще раз: нужно срочно менять постановление ПСО и освободить Нафтогаз от обязательств поставлять газ энергетикам. Нонсенс, когда Нафтогаз импортирует газ по 24 грн/м³, а согласно ПСО вынужден продавать генерации по 14–16 грн/м³", – отметил Макогон.

По его словам, такие условия являются не только скрытым кросс-субсидированием, но и прямыми финансовыми потерями для государственного предприятия.

"Это не только кросс-субсидирование, но и прямые убытки для государственной компании", – подчеркнул он.

Макогон считает, что газовая генерация должна работать исключительно в рыночных условиях.

"Газовая генерация должна работать в рынке, самостоятельно закупать или импортировать газ. Цена газа не должна регулировать их прибыльность", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что возложение ПСО должно быть сфокусировано на потребностях населения и обеспечении страны ресурсом к отопительному сезону. Все остальное, по его мнению, следует вывести на рынок, чтобы избежать искусственных перекосов в ценовой политике.

Напомним, компания "Укрнафта" с апреля реализует весь добытый газ по фиксированной цене в рамках специальных обязанностей (ПСО). По словам исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко, решение правительства о включении Укрнафты в ПСО подтверждает свою эффективность при подготовке к отопительному сезону.