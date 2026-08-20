Газодобывающим компаниям нужен частичный экспорт, чтобы инвестировать в новые месторождения, – Нагорняк

Украина может рассмотреть возможность частичного экспорта газа частной добычи, однако при принятии решения необходимо учитывать интересы внутреннего рынка и необходимость для компаний сохранять рентабельность добычи.

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Об этом заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк.

По его словам, государственная компания "Укргаздобыча" работает в первую очередь на внутренний рынок: добытый газ закачивается в хранилища и используется для нужд населения и теплокоммунэнерго. Иная ситуация у частных компаний, которые продают газ на коммерческом рынке и заинтересованы в возможности реализовывать часть газа в Европе, где цена выше.

"Есть частные компании, ряд частных компаний, не одна… как крупных, так и мелких, которые понимают, что цена в Украине ниже, чем там, и они хотели бы частично продавать свой газ в Европейский Союз", – сказал Нагорняк.

Он добавил, что после введения запрета на экспорт частные добывающие компании регулярно поднимают этот вопрос перед правительством, поскольку хотят иметь возможность зарабатывать и платить больше налогов.

"Ну, мы же не можем работать в убыток, мы хотим что-то зарабатывать и платить налоги в государственный бюджет", – передал он позицию компаний.

В то же время Нагорняк не исключает альтернативного варианта: правительство и "Нафтогаз" могут договориться с частными компаниями о цене, по которой ресурс будут выкупать для закачки в украинские хранилища.

Сравнивая ситуацию с экспортом продукции оборонной промышленности, депутат подчеркнул, что для развития отрасли компаниям нужна возможность продавать часть продукции за пределы страны.

"Точно так же и наши газовики, они говорят: "Ну, мы хотим частично же какой-то этот продукт продавать за границу, потому что там другая цена". Поэтому здесь мы должны искать какой-то разумный баланс", – сказал Нагорняк.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на восстановление поврежденных мощностей, бурение новых скважин и увеличение собственной добычи. Именно Ассоциация, в которую входят как государственная "Укргаздобыча", так и частные компании, представила правительству расчеты относительно возможного возобновления экспорта газа.