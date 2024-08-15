Галущенко обсудил с Западноевропейской ассоциацией ядерных регуляторов механизмы выполнения украинской Формулы мира

Действующие международные правила и механизмы защиты ядерных энергетических объектов оказались неэффективными, и их нужно изменять, учитывая положения украинской формулы мира в части энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с представителями Западноевропейской ассоциации ядерных регуляторов (WENRA): исполнительным директором и главным инспектором по ядерной безопасности Офиса ядерного регулирования (ONR) Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Марком Фоем и генеральным директором ядерной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Типпана.

"Нужно признать, что инструменты, которые мы сейчас располагаем международным сообществом, не могут обеспечить механизм надежной защиты атомной энергетики. И поэтому мы считаем, что в контексте того, что произошло в Украине, многие существующие правила должны быть пересмотрены, потому что, к сожалению, они просто не работают", - отметил Герман Галущенко.

Поэтому Украина настаивает на полной реализации положений украинской формулы мира.

"Мы понимаем, что правила энергетической безопасности должны быть пересмотрены и поэтому мы настаиваем на выполнении формулы мира, представленной Президентом Владимиром Зеленским на первом Саммите мира, в части энергетической безопасности. Мы надеемся, что следующий раунд этой дискуссии состоится на конференции во Франции в сентябре – октябре", – отметил министр энергетики Украины.

Он подчеркнул, что ситуация с ядерной энергетикой в Украине в условиях российской вооруженной агрессии – это проблема не только Украины, но и всего мира.

Напомним, WENRA является ведущей организацией, которая разрабатывает единые стандарты для ядерной и радиационной безопасности в странах ЕС и кандидатах на членство и насчитывает 19 стран-членов, 10 стран-наблюдателей и 3 ассоциированных члена. Украина стала полноправным членом WENRA в 2015 году.