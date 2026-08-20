ФРУ призвала правительство не повышать экологический налог для добывающей промышленности до принятия соответствующего закона

Федерация работодателей Украины призвала Министерство экономики и окружающей среды пересмотреть законопроект об экологическом налоге на захоронение отходов. В ФРУ считают, что предложенные изменения являются преждевременными, могут существенно усилить финансовую нагрузку на добывающие предприятия и не соответствуют подходам, применяемым в Европейском Союзе.

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Об этом говорится в письме Федерации работодателей министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко.

Законопроект предусматривает изменение классификации отходов и повышение ставок экологического налога за их захоронение. При этом введение изменений предлагается ещё до принятия отдельного закона "Об управлении отходами добывающей промышленности", который должен определить правовой статус таких отходов, правила их учёта и критерии классификации.

"Фактически речь идет о введении фискальных изменений без одновременного внедрения комплексных механизмов совершенствования управления отходами в добывающей промышленности", – отмечается в обращении.

В ФРУ подчеркивают, что европейское законодательство предусматривает отдельный подход к отходам добывающей промышленности, в частности к инертным отходам и незагрязненному грунту, которые несут меньшие экологические риски. В частности, Директива ЕС 2006/21/ЕС не предусматривает прямого налогообложения таких отходов. Вместо этого к отдельным объектам применяется механизм финансовых гарантий, призванных обеспечить выполнение обязательств по рекультивации земель.

В Федерации также обращают внимание на то, что отходы добычи образуются непосредственно в процессе добычи полезных ископаемых, поэтому налог не может стимулировать сокращение их образования так же, как в случае бытовых или промышленных отходов, которые можно сортировать или перерабатывать.

"Налогообложение нейтральных по своей сути отходов горнодобывающей промышленности не будет иметь экологического смысла, но создаст дополнительное финансовое бремя для предприятий в военное время", – подчеркивают в ФРУ.

В обращении также отмечается, что в ряде стран, в частности в Польше, Канаде, США, Швеции и Южной Африке, специальный налог на размещение отвалов вскрышных пород при добыче железной руды не применяется.

Отдельным риском в Федерации называют возможность распространения нового налога на уже накопленные отходы. Такой подход, по мнению ФРУ, может противоречить принципу необратимости действия законов во времени, поскольку предприятия не могли учесть будущую налоговую нагрузку в ходе своей предыдущей деятельности. Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма разграничения уже накопленных отходов и тех, которые будут образовываться после вступления изменений в силу.

В ФРУ предупреждают, что введение нового налога без четкой правовой базы может ухудшить инвестиционный климат, усилить финансовое давление на добывающие предприятия и поставить украинскую промышленность в худшие конкурентные условия по сравнению с производителями в странах ЕС.

Федерация предлагает сначала принять профильный закон об управлении отходами добывающей промышленности и привести украинское регулирование в соответствие с европейскими нормами. Только после этого, по мнению организации, целесообразно комплексно пересмотреть нормы Налогового кодекса.

"Фискальная функция государства не должна наносить ущерб промышленности и ухудшать инвестиционный климат", – подытожили в Федерации работодателей Украины.