ФРТ призвала отменить списание вагонов по возрасту: Украине грозит дефицит подвижного состава

Федерация работодателей транспорта Украины призвала пересмотреть приказ Министерства инфраструктуры №647 и отменить норму о предельном сроке эксплуатации грузовых вагонов, иначе Украине грозит значительный дефицит подвижного состава, который будет нечем заменить. Пригодность подвижного состава должна определяться исключительно по техническому состоянию, а не по году выпуска, заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

По его словам, приказ №647, который предусматривает списание грузовых вагонов на основе возраста, был принят в ноябре 2021 года, еще до начала полномасштабного вторжения России, и в совсем других экономических условиях. Но даже тогда значительная часть бизнеса и отраслевых ассоциаций выступала против этой нормы – потому что Украина оставалась единственной страной, где предлагали определять пригодность вагонов к эксплуатации не по техническому состоянию, а по году выпуска. Больше в мире нигде такого не было.

После начала войны действие приказа отсрочили, однако проблема остается актуальной, поскольку после завершения войны Украине понадобится значительный объем подвижного состава для экономического восстановления и логистики. По оценкам Федерации, если действующую норму оставить без изменений, до 2031 года в Украине придется списать около 25 тысяч грузовых вагонов.

"Заменить эти вагоны нечем. Инвестиции в новый подвижной состав сейчас не являются приоритетом для бизнеса. Предприятия работают в режиме выживания", – объяснил Гусак и подчеркнул: из-за войны, сложной экономической ситуации и проблем на внешних рынках предприятия не имеют свободных средств для закупки новых вагонов.

"Мы получаем постоянную обратную связь от членов федерации, в том числе крупных экспедиторских компаний: свободных денег почти нет, и никто не планирует массово строить новые вагоны", – отметил он.

Гусак также обратил внимание, что после начала полномасштабной войны Украина потеряла возможность компенсировать дефицит вагонов за счет аренды подвижного состава из стран пространства колеи 1520 мм – прежде всего России, а также Беларуси и Казахстана. "Если из-за искусственного списания большого количества вагонов возникнет дефицит, это нанесет очередной удар по экономике Украины", – предупредил он.

В Федерации работодателей транспорта отмечают, что нынешняя модель противоречит европейской практике. В странах ЕС решение о дальнейшей эксплуатации вагонов принимается на основе технического состояния и результатов осмотров, а не календарного возраста подвижного состава. "Украина стремится максимально интегрироваться в Евросоюз, но в самом ЕС нет нормы о предельном сроке эксплуатации в соответствии с годом выпуска вагонов", – подчеркнул Гусак.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась в Министерство развития с призывом изменить правила ремонта грузовых вагонов и пересмотреть подход к их списанию по возрасту. Бизнес настаивает, что ключевым критерием должно быть техническое состояние вагонов, а не формальный срок эксплуатации.