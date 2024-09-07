Франция приобретет военную технику для ВСУ на замороженные активы России

Европейский союз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных активов страны-агрессора России. На эти средства будет закуплено вооружение у французской промышленности для Сил обороны Украины.

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Речь идет о боеприпасах, артиллерии и комплексах противовоздушной обороне. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в министерстве обороны Франции.

В ведомстве отметили, что Париж вместе с другими государствами-членами ЕС примет участие в реализации соглашения в рамках Европейского фонда мира об использовании средств от замороженных российских активов для помощи Украине.

Всего соглашение предполагает использование 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ на закупку вооружения для Киева.

"Еврокомиссия договорилась с Генеральным директоратом по вооружениям об использовании этих средств в течение 2024 года для быстрой закупки у французской промышленности вооружения для Украины на общую сумму 300 млн евро. Речь идет о боеприпасах, артиллерии и противовоздушной обороне", – сказано в сообщении.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов. Напрямую использовать эти средства на благо Украины невозможно, так как решение о полной конфискации принято не было. Тем не менее, Украина через специальный фонд ЕС будет получать доходы от этих активов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница". Информацию об этом подтвердил министр обороны Лауринас Кащюнас.

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