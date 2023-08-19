Формат зерновой сделки должен уйти в прошлое, Украина нуждается в разблокировании портов для всех товаров – ФРУ

Формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть ее суверенное право на свободную морскую торговлю. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, пишет Минпром.

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Он напомнил: экспорт зерна составлял всего 40% довоенной грузовой базы украинских портов. Между тем, в Украине существует ряд отраслей, которые потеряли экспортные рынки или не могут обеспечить себе импортное сырье из-за того, что согласно заключенному зерновому соглашению Украина могла торговать только продовольственными товарами.

В частности, горно-металлургический комплекс нуждается как в импортных поставках сырья для загрузки комбинатов, так и на вывоз продукции на экспорт в Китай и США. В 2022 году производство в этом секторе упало на 73%.

"Открыть морские пути нужно как можно быстрее, для импорта угля и стабильного прохождения зимнего периода. Химия, минеральные удобрения – это тоже экспорт, который проходил по морскому пути. Для малого и среднего бизнеса нужны контейнерные перевозки комплектующих и полуфабрикатов производства", – подчеркнул Ильичев.

По расчетам ФРУ, полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине 10% роста ВВП, 135 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в год и $18 млрд валютной выручки. Что касается действий РФ, то они должны быть квалифицированы как пиратство в соответствии с международными соглашениями.

"Указанные действия также можно квалифицировать как серьезные нарушения международного гуманитарного права в форме умышленного нападения на гражданский объект в значении статьи 85(3)(a) Дополнительного протокола и статьи 8(2)(b)(II) Римского устава Международного уголовного суда", – подчеркнул Ильичев.

Он подчеркнул, что не стоит ограничиваться задачей вывоза исключительно продовольственной группы товаров из портов Украины.

"Просим международные инстанции способствовать полной разблокировке портов Украины для всех видов грузов. Благодаря этому состоится наращивание экспорта в США, Великобританию, Канаду, Австралию полуфабрикатов черной и цветной металлургии, возобновится морской импорт коксующегося и энергетического угля из США в Украину, станет возможным в ближайшие 2 -3 года строительство терминала LNG и запуск больших поставок газа из США", – резюмировал эксперт.