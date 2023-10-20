Фонд Рината Ахметова продлил конкурс эссе "Моя Украина": расширена география участников
По многочисленным просьбам учащихся и обращению учителей Фонд Рината Ахметова объявляет о расширении географии участия в конкурсе эссе "Моя Украина" и продлевает срок подачи конкурсных работ. Конкурс начинается ежегодно в Международный день мира 21 сентября, чтобы выделить важность и значение мира как главной ценности общества.
В этом году конкурс продлится до 21 ноября 2023, а присоединиться к нему теперь могут участники со всей страны:
- учащиеся 8-11 классов средних школ,
- студенты I-II курсов колледжей,
- учителя.
Зарегистрируйтесь и подайте эссе по ссылке.
Эссе должно быть написано на одну из трех тем (по выбору):
1. "Моя Украина будущего"
2. "Война. Моя история"
3. "Почему быть украинцем/украинкой - это моя суперсила"
Эссе должно быть написано на украинском языке и содержать до 600 слов, быть новым, оригинальным, созданным самостоятельно и на основе реальных событий или историй.
Подробные условия участия в конкурсе здесь.
Каким должно быть эссе читайте по ссылке.
Для учеников: укажи фамилию и имя учителя, вдохновившего тебя написать эссе, чтобы преподаватель тоже смог получить приз в случае твоей победы.
Победители будут объявлены до 21 декабря 2023 года на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Будет выбрано по пять участников для 1, 2 и 3 мест соответственно.
Победители среди учащихся получат от Фонда Рината Ахметова планшеты, мобильные телефоны и смартчасы. Авторы лучших работ среди учителей получат внешние накопители. Учителя, вдохновившие победивших занявших I место получат Power Bank.
Все конкурсные работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире архива рассказов мирных жителей Украины о жизни во время войны, который содержит уже более 85 тысяч историй. А лучшие работы будут представлены мировому сообществу.