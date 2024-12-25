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Блог | ФЛП будут платить повышенные налоги с 1 января 2025 года: Зеленский подписал законопроект № 9319
Через 17 дней законопроект 9319 подписан.
Налоги для ФЛП вступят с 01 января, а не "задним числом".
Также подписаны законы, являющиеся обязательством перед ОЕСD
№10319 относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
Также подписан #11443 - приведение в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Здесь немного была дисккоммуникация с бизнесом, потому что там санкция за попытки подкупа иностранного должностного лица.
Это очень важные шаги по дальнейшему движению Украины к членству в OECD.
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