Фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на румынско-украинской границе: что происходит

Румынские фермеры 18 января заблокировали сельскохозяйственной техникой пункт пропуска "Халмеу – Дяковэ". Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено.

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Об этом информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины. "По состоянию на сегодняшнее утро, 18 января, румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу – Дяковэ" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны.

По состоянию на сейчас выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в очереди – 607 транспортных средств. За прошедшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины – 138 т/с, на въезд – 105 т/с.

Как сообщалось ранее, в Украине полноценно работают пункты пропуска с Польшей. Протестующие (перевозчики) прекратили акции. Пограничники в сутки оформили 2550 грузовиков после разблокирования пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Руська – Гребенное".

OBOZ.UA писал ранее о том, что из-за блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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