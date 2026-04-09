Золото почти на 8 млн грн у работника ТЦК: военный объяснил, откуда у него такие активы

Старший инструктор отделения рекрутинга и комплектования 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец пояснил, что более килограмма задекларированного золота он приобрел еще до службы. Золото является результатом многолетних сбережений, что он готов подтвердить документально. Параллельно он сам инициировал проверку деклараций, а дополнительные данные указывают, что значительная часть активов была сформирована еще до его мобилизации в 2022 году.

О происхождении своих активов Коломиец заявил на заседании Временной следственной комиссии по вопросам коррупции (ВСК). Согласно данным декларации за 2025 год, Олег Коломиец задекларировал банковское золото в слитках на сумму около 7,7 млн грн.

Речь идет о более 1,1 кг золота 999,9 пробы, которое он, по документам, хранит вместе с женой. Кроме того, в декларации указаны и другие активы:

наличные сбережения – около 35 тыс. долларов и 8,5 тыс. евро;

ювелирные изделия семьи – почти на 779 тыс. грн;

квартира в Вишневом, приобретенная еще в 2013 году;

автомобиль Renault Lodgy 2021 года.

На фоне общественного внимания к этой истории появились и дополнительные объяснения по биографии самого Коломийца. В частности, к OBOZ.UA обратился его побратим, который рассказал, что значительную часть сбережений тот сформировал задолго до службы. По его словам, до мобилизации Коломиец имел многолетний (около 40 лет) трудовой стаж, работал в сфере телекоммуникаций и еще до 2022 года владел активами, в частности золотом на сумму около 3,9 млн грн.

Он отметил также, что в 2022 году Коломиец добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил, участвовал в боевых действиях, в частности в районе Нью-Йорка Донецкой области, где получил травму. После этого его направили для дальнейшего прохождения службы в территориальный центр комплектования, где он и начал выполнять обязанности, предусматривающие подачу деклараций.

Во время заседания парламентской комиссии сам Олег Коломиец заявил, что задекларированное золото не имеет отношения к его службе в ТЦК. По его словам, эти активы формировались в течение длительного времени – с 1993 по 2021 год. Согласно открытым данным деклараций за предыдущие годы, в денежном эквиваленте активы Коломийца росли (в частности, из-за подорожания самого золота):

в 2023 году – около 2,9 млн грн в золоте;

в 2024 году – уже 4,3 млн грн;

в 2025 году – 7,7 млн грн.

Он пояснил, что покупал банковские слитки постепенно, в период с 2011 до середины 2018 года, и имеет соответствующие банковские документы, которые готов предоставить для проверки. По его словам, с 2018 года физический объем золота не менялся – менялась только его оценка в гривнах.

Отдельно он отметил, что до начала военной службы не был субъектом декларирования, а первую декларацию подал уже после мобилизации, когда такое требование стало обязательным. Также чиновник сообщил, что сам обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести полную проверку его деклараций, чтобы снять все вопросы о происхождении активов.

