Теща высокопоставленного чиновника полиции оказалась владелицей жилья в премиум ЖК: стоимость квартиры превышает $430 тыс.

Теща полковника полиции Артема Шевчишена – Наталья Спорыш владеет квартирой и паркоместом в премиальном ЖК Tetris Hall в Киеве общей стоимостью не менее 430 тысяч долларов, хотя ее официальные доходы как учительницы не объясняют таких расходов. Сам Шевчишен после запроса задекларировал, что его семья проживает в этой недвижимости с 2025 года, несмотря на предыдущие данные о другом месте жительства.

Об этом говорится в расследовании hromadske. Комплекс известен высоким уровнем комфорта – собственный парк, современный фитнес-центр и смотровая площадка с панорамным видом на город.

По данным журналистов, квартиру площадью почти 110 квадратных метров в 2019 году приобрела Наталья Спорыш – теща заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции, полковника Артема Шевчишена. На момент покупки минимальная цена такого жилья могла составлять около 380 тысяч долларов.

Дополнительно уже через месяц было приобретено паркоместо, стоимость которого оценивали примерно в 50-55 тысяч долларов. С учетом этих данных, общая рыночная стоимость активов достигает не менее 430 тысяч долларов. При этом сегодня аналогичные квартиры в этом комплексе могут стоить до 800 тысяч долларов и более.

Наталья Спорыш – бывшая учительница украинского языка и литературы, которая работала в учебном заведении в Борисполе. Она не ведет бизнеса и не имеет задекларированной предпринимательской деятельности.

Именно это и вызвало ключевой вопрос, откуда средства на приобретение элитной недвижимости? По словам Шевчишена, деньги могли происходить не только из зарплаты, но и из других источников, в частности от продажи имущества. Впрочем журналисты не нашли подтверждения активов, которые могли бы объяснить такие суммы. Например, квартира в Броварах, ранее принадлежавшая семье, была продана примерно за 37 тысяч долларов – сумма, которая не соизмерима даже со стоимостью паркоместа в премиальном ЖК.

Согласно декларациям, чиновник вместе с женой проживает в другой квартире. Однако расследование свидетельствует, что семья фактически пользуется жильем в Tetris Hall. В частности, журналисты зафиксировали публикации жены чиновника из интерьеров, которые соответствуют локациям комплекса. Также она находится в тематических онлайн-сообществах жителей ЖК.

Интересно, что только после запроса журналистов Артем Шевчишен подал обновленную декларацию, где указал проживание семьи в этом комплексе с 2025 года. Кроме недвижимости, журналисты также обратили внимание на деятельность жены чиновника, которая продвигала проект с признаками финансовой пирамиды. По имеющейся информации, инвесторы этого проекта потеряли свои средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский бывший депутат-регионал Сергей Левочкин, вероятно причастен к строительству роскошной виллы во Франции стоимостью около €40 млн с возможными нарушениями законодательства. По данным медиа, объект мог возводиться без разрешений и с использованием взрывчатки, из-за чего делом уже заинтересовались правоохранители.

