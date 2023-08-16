Зарплаты военным пересчитали: сколько теперь будут платить
В Украине пересчитали зарплаты военным. Доплаты в 30 тыс. грн будут получать те, кто выполняет специальные задания. Также их вернули для ГСЧС, НАБУ, полиции. При этом те, кто находится в тылу и не выполняют специальные боевые задания, останутся без доплат.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Доплаты будут получать не все. К примеру, полицейские, к примеру, будут получать такие выплаты, только если:
- которые привлекаются к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов;
- проходят службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская);
- проходят службу в громадах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.
Все военные, которые не получали доплаты до утверждения правительственного постановления, а теперь имеют на это право, должны заплатить сразу за два месяца: июнь и июль. То есть, в августе они дополнительно могут получить до 60 тыс. грн.
Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военные, которые служат в составе органа военного управления. Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действиях на фронте.
- Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут при желании мобилизоваться.
- Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн.
- Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.
Юрист Роман Лихачев, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, рассказывает: после того, как доплату в 30 тыс. грн отменили, число обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться стало значительно больше.
"Конечно, несправедливая ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находятся недалеко от зоны боевых действий, и те, кто находятся в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для тех, кто находится в тылу, является демотивирующим фактором", – рассказывает Лихачев.
Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!