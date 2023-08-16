Зарплаты военным пересчитали: сколько теперь будут платить

В Украине пересчитали зарплаты военным. Доплаты в 30 тыс. грн будут получать те, кто выполняет специальные задания. Также их вернули для ГСЧС, НАБУ, полиции. При этом те, кто находится в тылу и не выполняют специальные боевые задания, останутся без доплат.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Доплаты будут получать не все. К примеру, полицейские, к примеру, будут получать такие выплаты, только если:

которые привлекаются к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов;

проходят службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская);

проходят службу в громадах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.

Все военные, которые не получали доплаты до утверждения правительственного постановления, а теперь имеют на это право, должны заплатить сразу за два месяца: июнь и июль. То есть, в августе они дополнительно могут получить до 60 тыс. грн.

Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военные, которые служат в составе органа военного управления. Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действиях на фронте.

Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут при желании мобилизоваться.

Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн.

Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Юрист Роман Лихачев, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, рассказывает: после того, как доплату в 30 тыс. грн отменили, число обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться стало значительно больше.

"Конечно, несправедливая ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находятся недалеко от зоны боевых действий, и те, кто находятся в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для тех, кто находится в тылу, является демотивирующим фактором", – рассказывает Лихачев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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