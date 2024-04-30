Зарплаты военных с 1 мая: сколько будут платить

В Украине денежное довольствие военных с 1 мая не изменится. Однако в мае военные смогут получить первые дополнительные выплаты, которые вводятся для тех, кто находится на передовой в течение 30 дней. Речь идет о доплате в размере 70 тыс. грн.

Как говорится в разъяснениях Министерства обороны, размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы. Денежное довольствие выплачивается до 20 числа ежемесячно (в этом месяце за прошлый). А в случае поступления средств в воинскую часть поздние этого срока – в течение трех дней с момента после их поступления.

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц осуществляется военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведение.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения) боевых (военных) действий).

Перечень этих органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил)) утверждается Главнокомандующим Вооруженных сил Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также, на период действия военного положения дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) заданий):

в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, осуществляющих управления действующими группировками войск (сил);

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

Одноразовое вознаграждение 70 тыс. грн – новый вид доплат, который правительство ввело для военнослужащих и полицейских с 1 апреля 2024 года. Это вознаграждение будет выплачиваться за выполнение специальных задач при ведении боевых действий на линии столкновения с противником.

Военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) пропорционально персонала в расчете на месяц в соответствии с перечнем должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), утвержденного руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

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