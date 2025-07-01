Зарплаты военных с 1 июля: названы размеры выплат

Зарплаты (денежное обеспечение) военных с 1 июля 2025-го не изменятся. Зарплаты военных могут измениться в том случае, если в действующий бюджет Украины народные депутаты внесут изменения.

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Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. Самые большие выплаты получают те, кто непосредственно находится на первой линии обороны.

Как сообщает Минобороны, ежемесячные основные виды денежного обеспечения для военнослужащих Вооруженных сил Украины охватывают постоянные составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы. К таким видам обеспечения относятся:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию — это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, которая выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет — это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

В общем у контрактников, не тех, которые идут по программе "Контракт 18-24", есть привилегия – при подписании первого контракта лицо получает одноразовую дополнительную выплату. Рядовые военные имеют право в случае подписания первого контракта получить помощь в 24 224 грн, сержанты и старшины – 27 252 грн, офицеры – 30 280 грн.

Отметим, с марта 2025 года в Украине курсанты 1-2 курсов получают не менее 8 тысяч гривен, а курсанты 3-4 курсов – более 20 тысяч гривен в месяц. Такие изменения направлены на улучшение мотивации будущих офицеров и повышение престижа военной службы.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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