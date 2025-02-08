Зарплаты военных с 1 февраля: на какие выплаты имеют право

В Украине заработная плата военных повышается за службу в конкретных условиях или регионах, таких как населенные пункты со статусом горных или Змеиный остров. Прибавки за квалификацию, участие в спецоперациях, работа в режиме секретности, спортивные звания. При этом размер вознаграждения с февраля не поменялся.

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Как пишет NV, премии и вознаграждения за особые условия службы во время военного положения, которые увеличивают общий доход и признают важность профессии. Такие выплаты являются гибким инструментом, позволяющим материально стимулировать военных за их усилия.

На период действия военного положения военнослужащим дополнительно вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 грн – тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

50 000 грн – военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районных ведений).

– военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районных ведений). 30 000 грн - военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям). Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения боевых (специальных) задач.

Доплату могут получить военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Спецсвязи, Госспецтрансслужбы, полицейские. Эта выплата предназначена для тех, кто находится прямо на линии столкновения с врагом.

Его могут получить те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта. Он также доступен тем, кто выполняет боевые задачи между позициями ВСУ и агрессором, на оккупированных территориях РФ, а также на территории противника.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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