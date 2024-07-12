Задерживаются выплаты переселенцам: какие причины и куда обратиться

Социальные выплаты в Украине могут задерживаться по приоритетности военных расходов, но все средства на них предусмотрены бюджетом и будут выплачены. Выплаты ВПЛ (внутренне перемещенные лица) производятся в два этапа – после 15-го и после 28-го числа каждого месяца.

Видео дня

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию Mind. Жолнович отметила, что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы, которые являются приоритетом во время войны.

Это означает, что социальные выплаты находятся на втором месте, что может привести к задержкам. "Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные ", - сказала Жолнович.

Несмотря на возможные задержки, министр заверила, что социальные расходы точно покроют, потому что эти деньги предусмотрены бюджетом. Однако несистемность поступления средств может вызвать некоторые задержки. "До сегодняшнего дня мы почти избегали этого - лишь иногда случались единичные случаи, когда задерживались плановые платежи на несколько дней ", - добавила она.

Процесс начисления пособия для ВПЛ

Начисление пособия на проживание для ВПЛ осуществляется в два этапа. А именно:

после 15-го числа : первый выплатный период;

: первый выплатный период; после 28-го числа : второй выплатный период.

Таким образом, все, кто не получил пособие в первой половине месяца, должны получить его до 30 июня. Это позволяет правительству более эффективно распределять средства и избегать массовых задержек.

В июне Минреинтеграции сообщало, что на горячую линию министерства участились обращения от ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. После этого Минсоцполитики заверило, что все не получившие деньги в первом выплатном периоде (15 июня) получат их до конца месяца.

Действия в случае задержки выплат

Если деньги уже должны поступить на карту, но до сих пор нет, вы можете обратиться в соответствующие службы. Таких как:

Минреинтеграция (номер горячей линии 15-48);

(номер горячей линии 15-48); офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

(+38 (066) 813-62-39); своего ЦНАП и управление соцзащиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно изменили систему компенсаций за разрушенное и поврежденное из-за войны жилье по программе Восстановление. Теперь его действие расширили на прифронтовые территории и районы активных боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!