За украинские 25 копеек заплатят тысячи гривен: как выглядит ценная старая монета
Украинцы могут хорошо заработать на некоторых монетах в 25 копеек. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы.
К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:
- толстому среднему зубу тризуба;
- отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
А монету 1995 года можно продать по цене от 1 000 до 1 800 грн. Впрочем, отмечается, она редкая, а потому найти такую монету непросто.
"В обращении была лишь одна разновидность 25 копеек – 1БВм. Остальные разновидности изготовлялись специально для заработка на нумизматах и в обращении их не найти", – рассказали специалисты.
Какие монеты также ценятся
Ценятся и другие украинские монеты. К примеру, 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:
- тонкому среднему зубу трезуба;
- замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.
"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.
За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Эту монету отличают:
- средний зуб тризуба – он толстый;
- рисунок – 17,7 мм;
- гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурт – гладкий.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.
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