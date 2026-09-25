За украинские 2 копейки заплатят 80 тысяч: какого года должна быть монета

Некоторые старые украинские монеты в 2 копейки являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги.

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Например, стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 80 000 грн. Впрочем, объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это:

Пробная монета.

Соответственно, она не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 80 000 грн. Если монета из немагнитной стали тогда ее стоимость будет выше", – рассказали специалисты.

При этом они призвали украинцев остерегаться мошенников, которые под видом ценного экземпляра могут попытаться продать подделку. Опознать же аферистов можно по цене, которую они запрашивают за монету – если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это, отмечается, скорее всего, подделка.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:

Она получит название "Архистратиг Михаил".

Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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