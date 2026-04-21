За такие украинские монеты 1992 года коллекционеры заплатят тысячи: как распознать дорогие копейки
Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные монеты 1992 года – поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и крупные.
Например, за 10 копеек разновидности 2.21ВАк могут оценить в сумму от 10 000 до 18 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:
- тонкому среднему зубу тризуба;
- замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.
За 1 копейку разновидности 1.11 АЕ можно получить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
Стоимость 25 копеек разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн. Распознать же дорогие 25 копеек можно по:
- толстому среднему зубу тризуба;
- отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.
"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.
