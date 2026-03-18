За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки украинцы могут дорого продать

Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные старые монеты – поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и крупные.

К примеру, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг можно получить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Стоимость 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн. Распознать их можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

За 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно получить от 4 000 до 10 000 грн. От других эту монету можно отличить по:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

