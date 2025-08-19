За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры заплатят большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Видео дня

Так, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4000 до 14 000 грн. Распознать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

За 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. ... Обратите внимание, что цена монеты зависит не только от разновидности, но и от того, насколько хорошо монета сохранилась", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!