За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, за за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее же время в Украине не будут менять дизайн монет 1 и 2 грн. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, сейчас он поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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