За такие 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: какого года должна быть монета

За некоторые старые 10-копеечные монеты украинцы могут получить большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. С аверсом 2.21 известна только одна разновидность 10 копеек, а с аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей, которые могут стоить от 50 до 400 грн", – рассказали нумизматы.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине изменили дизайн банкноты в 100 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.

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