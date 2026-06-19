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За такие 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: какого года должна быть монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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За старые 10 копеек заплатят около 20 тысяч
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За некоторые старые 10-копеечные монеты украинцы могут получить большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

  • тонкому среднему зубу тризуба;
  • замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. С аверсом 2.21 известна только одна разновидность 10 копеек, а с аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей, которые могут стоить от 50 до 400 грн", – рассказали нумизматы.

За такие 10 копеек заплатят большие деньги

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
За 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн

"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.

На что обращать внимание, рассматривая монеты 10 копеек

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине изменили дизайн банкноты в 100 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.

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