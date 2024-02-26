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За старые 25 копеек могут заплатить 7 тысяч: как выглядит ценная монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
642
За старые 25 копеек могут заплатить 7 тысяч

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные номиналы.

К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

  • средний зуб тризуба – он округлый и толстый;
  • хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;
  • гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.
  • гурт – гладкий, без насечек.
Такие монеты высоко ценятся нумизматами

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек

Около 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

Какие 25 копеек дорогие

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ выпустил новые 50 грн в оригинальном дизайне. Это – памятная банкнота "Единство спасает мир", посвященную единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

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