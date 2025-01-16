За старые 2 копейки могут заплатить до 30 тысяч: как выглядит дорогая монета
Среди коллекционеров высоко ценятся украинские 2 копейки из алюминия. В зависимости от года выпуска и отдельных параметров, за такие монеты могут дать цену, в сотни и даже тысячи раз превышающую ее номинал.
В частности, по словам специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 30 000 грн можно получить за экземпляр 1992 года. Впрочем, шанс найти такой очень небольшой – это ведь пробная монета, которая не была запущена в обращение.
"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.
Нацбанк выводит из обращения монеты
В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.
Как рассказали в самом НБУ, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:
- до конца действия военного положения;
- в течение трех месяцев после его прекращения.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 163 грн за штуку. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".
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