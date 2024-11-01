За старые 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: как выглядит дорогая монета

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

тонкий средний зуб трезуба;

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старые монеты – в т.ч., времен СССР – не принесут своим владельцам больших денег. Ведь несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Дело в том, большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла.

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