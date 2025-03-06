За старую гривню заплатят десятки тысяч: как выглядит дорогая монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи", – отмечают специалисты.

При этом подчеркивается: плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. "Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон также отделяли три точки. Пробные гривни чеканили английскими пуансонами с датой 1992 года, поэтому получилось, что на поле монеты указана дата 1992 года, а на гурте – 1994 или 1995", – рассказали нумизматы.

Ценятся и монеты в 10 копеек. К примеру за экземпляр 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн. Распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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