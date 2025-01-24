За старую гривню заплатили почти 50 тысяч: почему монета такая дорогая

Некоторые украинские монеты становятся коллекционными – из-за наличия у них определенных особенностей. А потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету в 1 грн за 49 000 грн.

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Торги прошли на площадке Violity. В их процессе было сделано 96 ставок.

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААг. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", гурт этих монет гладкий – т.е., не имеет надписей. Причина, отмечается, в том, что "изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи".

О самой же монете известно немного. По информации автора объявления:

она отчеканена из латуни;

реставрации не подвергалась.

Нацбанк выводит из обращения монеты

В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Как рассказали в самом НБУ, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк начал продавать памятную монету в 5 грн – по 257 грн за штуку. Она посвящена медработникам Украины и была введена в оборот 26 июля 2024 года.

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