За старую банкноту заплатили больше годовой зарплаты: как выглядят дорогие британские 5 фунтов

В Великобритании на аукционе продали банкноту в 5 фунтов стерлингов за 32 тыс. фунтов (более 1,4 млн грн по актуальному курсу). При этом изначально за нее надеялись выручить в 2 раза меньше – 16 тыс. фунтов (более 700 тыс. грн). Ценность же купюры состоит в том, что она считается "исключительно редкой" и исторической. По данным же британского Национального офиса статистики, в августе 2023 года средняя ежемесячная зарплата в Соединенном Королевстве составила 2 260 фунтов. И если считать по этой сумме, то за 5-фунтовую купюру заплатили больше годовой зарплаты среднего британца.

Об продаже сообщает BBC. Отмечается:

выпущена банкнота была в 1900 году;

на ней стоит подпись Хораса Боуэна – главного кассира Банка Англии с 1893 по 1902 годп;

выпущена она была в филиале банка в Лидсе;

ее купил коллекционер английских банкнот".

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"Исключительно редкая историческая банкнота номиналом 5 фунтов стерлингов из отделения Банка Англии в Лидсе была продана на аукционе за 32 тыс. фунтов стерлингов. Ожидалось же, что за нее заплатят около 16 тыс. фунтов", – говорится в сообщении.

В свою очередь, WalesOnline отмечает: в настоящее время крайне мало банкнот с подписью Боуэна находятся в частных руках – особенно из числа выпущенных в Лидсе. Что, собственно, является еще одной из причин, по которой проданные на аукционе 5 фунтов стерлингов так высоко ценятся.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США на аукционе за рекордные 480 тыс. долларов продали редкую купюру 1934 года выпуска. Номинал банкноты – 10 000 долларов. На ней изображено лицо министра финансов США времен президента Линкольна Сэлмона П. Чейза.

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