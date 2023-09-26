Полмиллиона долларов за старую банкноту: за какую купюру в США заплатили рекордную сумму

В США на аукционе за рекордные 480 тыс. долларов продали редкую купюру 1934 года выпуска. Номинал банкноты – 10 000 долларов. На ней изображено лицо министра финансов США времен президента Линкольна Сэлмона П. Чейза.

Об этом сообщает CNN. "Максимальная сумма, за которую ранее была продана купюра в 10 000 долларов 1934 года, составляла 384 000 долларов. Таким образом, эта продажа устанавливает рекорд", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается: 10 000 долларов – самый высокий номинал банкноты, когда-либо находившейся в публичном обращении. При этом существовала купюра номиналом в 100 000 долларов, однако ее изготовили только для перевода средств между банками Федеральной резервной системы.

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Конкретно же эта банкнота никогда не была в обращении. А также "получила оценку исключительного качества бумаги".

Гривни тоже ценятся

В то же время, некоторые гривневые купюры могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за такие деньги тысячи гривен.

Одной из таких особенностей является номер банкнот. К примеру, на специализированном ресурсе Violity за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

А 5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого стоят и некоторые украинские монеты. К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн.