За старую 1 копейку заплатят больше 10 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Некоторые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. При этом номинал роли не играет – тысячи гривен можно получить даже за 1 копейку.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Монеты СССР не принесут много денег

В то же время, рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач, монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги, не выйдет.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторые украинские монеты в 1 грн высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

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