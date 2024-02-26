За что пенсионеры в Украине могут остаться без выплат: озвучены причины

В Украине фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после выезда за границу. Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту". Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по следующим основаниям:

если пенсия назначена из документов, содержащих невероятные сведения;

в случае смерти пенсионера;

при неполучении пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев подряд;

других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии, после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестно причину прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ), и выяснить причины прекращения выплаты.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, подлежащий обжалованию, в частности, в судебном порядке. Подать такое заявление можно, в частности, через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.

Если суммы пенсии не получаются с текущего счета более одного года, уполномоченный банк обязан уведомить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. В свою очередь получатель должен подать заявление в ПФУ. Также орган прекращает перечисление пенсии в случае исключения банка из перечня уполномоченных банков.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине отдельные изменения в пенсионном обеспечении военных в 2024-м не предусмотрены. Однако перерасчет будет происходить на общих правилах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!