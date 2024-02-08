Пенсии военных перечислят: сколько будут получать

В Украине отдельных изменений в пенсионном обеспечении военных в 2024-му не предусмотрено. Однако перерасчет будет производиться на общих правилах.

Как пишет издание "На пенсии", военных будут касаться общих перерасчетов. Да, с 1 марта состоится индексация пенсий. В правительстве отмечают, что размер индексации может составить около 13%, однако точную цифру назовут только в конце февраля, потому что тогда поступит последняя статистика по динамике заработных плат.

На первый взгляд принципиальных изменений не предполагается. Но если погрузиться в эту тему более внимательно, то можно выяснить, что впереди – изменения в связи с индексацией, в связи с увеличением прожиточного минимума, а также возможны изменения в исчислении военной выслуги.

"Если решение будет принято, то все военные пенсии будут увеличены примерно на 13%. Речь идет об основном размере пенсии без надбавок. На соответствующий процент также должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности", – говорится в публикации.

Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

I группа инвалидности – 5512,19 грн;

ІІ группа – 5262,01 грн;

ІІІ группа – 5010,64 грн.

Следовательно, в марте эти размеры должны вырасти примерно на 651-716 гривен. Заметим, что в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин, эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.

Вместе с тем известно, что отдельные доплаты ветеранам войны зависят от прожиточного минимума. С 1 января прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился с 2093 до 2361 гривны. Однако перерасчет пенсий и надбавок, зависящих от этого показателя, должен быть произведен только с 1 марта вместе с индексацией. Такое примечание сделано в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за ужесточения правил больше украинцев не сможет получить пенсию вовремя. Им придется работать до 63 или даже до 65 лет.

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