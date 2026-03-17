За 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые монеты настолько высоко ценят коллекционеры, что украинцы могут продать за большие деньги. Дело в особенностях, которые делают такие экземпляры редкими и ценными. Например, стоимость 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

При этом они подчеркнули: точный тираж таких копеек неизвестный. Однако на аукционах их продают очень редко, что свидетельствует о высокой редкостности монеты.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:

Их нельзя использовать при наличных расчетах .

. Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

