За 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
Некоторые старые монеты настолько высоко ценят коллекционеры, что украинцы могут продать за большие деньги. Дело в особенностях, которые делают такие экземпляры редкими и ценными. Например, стоимость 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн.
Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, от обычных дорогие 50 копеек отличают:
- средний зуб тризуба – толстый;
- рисунок – 17,7 мм;
- гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурт – гладкий.
"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.
При этом они подчеркнули: точный тираж таких копеек неизвестный. Однако на аукционах их продают очень редко, что свидетельствует о высокой редкостности монеты.
Бумажные гривни прекратили считаться деньгами
Тем временем, со 2 марта гривневые банкноты сразу ряда номиналов перестали быть платежными средствами. Это значит, что:
- Их нельзя использовать при наличных расчетах.
- Все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.
Впрочем, замена таким купюрам уже готова – это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.
Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах образцов 2003-2007 годов. В частности:
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
