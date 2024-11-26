Янтарный портрет предателя Медведчука продали на аукционе: сколько удалось заработать

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продало портрет коллаборанта Виктора Медведчука. Он стал одной из 70 картин из его личной коллекции, конфискованных и реализуемых в пользу государства.

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Об этом сообщил советник главы АРМА Андрей Позняк. Он отметил, что янтарный портрет бывшего украинского олигарха оценили не слишком высоко – всего в 6 тыс. грн.

"АРМА продолжает реализовывать картины из коллекции госпредателя. С начала реализации с молотка уже ушли 70 картин. Среди них – знаменитый янтарный портрет Медведчука. Аукционы продолжаются", – написал Позняк.

Стартовая цена картины составляла 5225 грн, но в результате ее продали за 6009 грн, что стало одной из самых низких цен за картины коллекции Медведчука.

"Главное – средства от реализации всех картин идут прямо на экономику и обороноспособность государства. Что с этим "объектом искусства" будет делать новый владелец, пока неизвестно. Ни на что не намекаю, но у меня уже есть одна идея", – иронизирует Андрей Позняк.

Ранее глава АРМА Елена Дума сообщила, что с продажи активов Медведчука удалось получить более 10 млн грн, включая таможенные платежи. Все эти средства пойдут в государственный бюджет Украины. В частности:

алкогольная продукция – 5,7 млн грн;

– 5,7 млн грн; генераторы – 1,5 млн грн;

– 1,5 млн грн; древесина – 1,2 млн грн;

– 1,2 млн грн; смешанная партия товаров (фонарики, газовые горелки и обогреватели) – 914 тыс. грн;

(фонарики, газовые горелки и обогреватели) – 914 тыс. грн; картины – 788 тыс. грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине объявили конкурс на реализатора для продажи ювелирных изделий и антиквариата коллаборанта Виктора Медведчука. Его обнаружили во время обысков в резиденции "Медвежья дубрава", где правоохранители изъяли многочисленные ценности, среди которых:

ювелирные украшения от мировых брендов , в том числе легендарных Faberge и Cartier;

, в том числе легендарных Faberge и Cartier; иконы и культовые предметы, являющиеся объектами культурного и исторического наследия;

часы от элитных брендов, которые, по словам главы АРМА Елены Думы, могут символизировать "отсчет времени до победы Украины";

от элитных брендов, которые, по словам главы АРМА Елены Думы, могут символизировать "отсчет времени до победы Украины"; монеты исторической ценности , которые станут украшением любой коллекции;

, которые станут украшением любой коллекции; статуэтки и антиквариат, имеющие значительную художественную и материальную ценность.

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