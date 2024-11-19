Faberge Медведчука в Украине пустят с молотка: какой антиквариат предателя пополнит госбюджет. Фото

В Украине объявили конкурс на реализатора для продажи ювелирных изделий и антиквариата коллаборанта Виктора Медведчука, включая предметы от Faberge и Cartier. Все вырученные средства будут направлены на поддержку экономики и обороноспособности Украины.

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Об этом рассказала глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. Этот шаг является очередной попыткой превратить активы, связанные с коррупцией и государственной изменой, в пользу Украины, направляя полученные средства в поддержку экономики и обороноспособности.

Во время обысков в резиденции Медведчука, известной как "Медвежья дубрава", правоохранители изъяли многочисленные ценности, среди которых:

ювелирные украшения от мировых брендов , в том числе легендарных Faberge и Cartier;

, в том числе легендарных Faberge и Cartier; иконы и культовые предметы, являющиеся объектами культурного и исторического наследия;

часы от элитных брендов, которые, по словам главы АРМА Елены Думы, могут символизировать "отсчет времени до победы Украины";

от элитных брендов, которые, по словам главы АРМА Елены Думы, могут символизировать "отсчет времени до победы Украины"; монеты исторической ценности , которые станут украшением любой коллекции;

, которые станут украшением любой коллекции; статуэтки и антиквариат, имеющие значительную художественную ценность и высокую материальную стоимость.

Не обошлось и без "достопримечательностей" советского прошлого: красные звезды и гербы, символизирующие государство-агрессор. Глава АРМА отметила, что новые владельцы точно найдут им соответствующее применение.

Для организации продажи имущества объявлен конкурс на избрание реализатора, который должен подать свои документы до 5 декабря 2024 года, 16:00. После этого последует независимая оценка активов, которую проведет избранный организатор торгов.

Следующим этапом станет выставление имущества на аукцион через электронную систему Prozorro.Продажи. Это обеспечит прозрачность процесса и привлечение максимального количества участников. АРМА также сообщит дополнительно о датах проведения торгов и деталях участия.

Это не первый случай реализации активов Медведчука. За последний год АРМА уже успешно продала несколько его ценных предметов, среди которых:

коллекция картин: 16 произведений искусства были оценены почти в 4 миллиона гривен, а часть коллекции признана культурным наследием Украины;

часы: например, Parmigiani Fleurier с портретом Оксаны Марченко продали за 485 тысяч гривен, хотя стартовая цена составляла 302 тысячи;

например, Parmigiani Fleurier с портретом Оксаны Марченко продали за 485 тысяч гривен, хотя стартовая цена составляла 302 тысячи; автомобиль Maybach 2003 года, ушедший с молотка за 1,83 миллиона гривен.

Каждый из этих аукционов подтвердил важность превращения конфискованных активов в ресурсы для государства. Все средства, вырученные от продажи ювелирных изделий и антиквариата Медведчука, будут направлены на поддержку украинской экономики и укрепление обороноспособности страны.

Процесс реализации арестованных активов не только экономически целесообразен, но и символичен. Государство демонстрирует готовность эффективно использовать ресурсы, полученные от конфискации имущества лиц, причастных к государственной измене и поддержке страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продали на аукционе первые 16 арестованных картин из коллекции коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, холст с пейзажем за 76 тыс. грн. В общей сложности заработать для государственного бюджета удалось почти 317 тыс. грн. Всю коллекцию картин Медведчука (136 штук) ранее оценили почти в 4 млн грн.

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